Bellandris geht in die Marketingoffensive

Bei der Vollversammlung der 27 Partner mit insgesamt 46 Standorten im September war die Strategie vorgestellt worden und gut angekommen. „Ich bin in den vergangenen Wochen viel herumgefahren, habe die Möglichkeiten der Kampagnen erklärt und mit den Partner auch deren eignen Marketingstrategien durchgesprochen“, erklärt Goudswaard. So bieten die Bellandris-Marketingexperten Schulungen an, wie beispielsweise mit wenig Aufwand und regelmäßigen Posts auf Facebook Aufmerksamkeit erzeugt werden kann.

Verkaufsförderung im Baukasten-Prinzip

Seit vergangenem Jahr bietet Bellandris allen Mitgliedern eine persönliche und individuelle Marketingberatung vor Ort an. Dabei können sich die Partner in dem Baukastenkonzept heraussuchen, was sie für ihren Standort anwenden wollen. Zur Verfügung stehen komplette Verkaufs-Förderung-Pakete von Muttertag über Valentinstag bis hin zu Ostern und Weihnachten.

Sechs definierte Zielgruppen

Ein wichtiger Baustein des neuen Marketingkonzepts ist die Definition konkreter Zielgruppen. Hierzu wurden sechs verschiedene Personenkreise heraus gearbeitet und für jede eine gezielte Ansprache mit einer jeweils passenden Medienauswahl definiert. So können die traditionellen Silver-Ager mit Empfehlungen zum Umtopfen von Kübelpflanzen in einer gedruckten Beilage angesprochen werden, während speziell für junge Familien das Thema Kräutergarten für Kinder auf der Fensterbank medial aufbereitet wurde.

Videos für Shop-TV und Youtube

Neu produzierte Clips, die auf dem Bildschirm von MyShopTV in den Gartencentern laufen, ergänzen dabei die POS-Präsentationen aus Plakaten und Bannern. Neben Clips über die Angebote der aktuellen Beilage können auch Filme eingespielt werden, die den Kunden Ideen liefern, welche Pflanzen sie beispielsweise passend zur Jahreszeit kaufen können. Zudem spielt die Bellandris-Eigenmarke in den kurzen Filmen eine wichtige Rolle. Das Erscheinungsbild wrude kürzlich überarbeitet. Darüber hinaus wird Bellandris regelmäßig Videos für den eigenen Youtube-Kanal produzieren. „Während wir früher eher Beratungsvideos gedreht haben, sollen sie jetzt auf moderne Weise zum selber gestalten anregen“, erklärt Goudswaad. So erklärt beispielsweise ein Video, wie sich Frühjahrsblüher in Blau ansprechend kombinieren lassen.