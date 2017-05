Braunschweig: Erster katholischer Memoriam-Garten

Der katholische Friedhof in Braunschweig geht neue Wege und hat am 3. Mai den ersten Memoriam-Garten der Region eingeweiht, der auf katholischem Boden errichtet wurde.

Memoriam-Garten: Friedhofsgärtner übernehmen Grabpflege

Vorteil einer Grabstätte im Memoriam-Garten gegenüber der herkömmlichen Bestattung ist die garantierte Pflege, die die Friedhofsgärtner übernehmen. Die Verwaltung des katholischen Friedhofs hat das Projekt gemeinsam mit der Gärtnerei Hofmann & Junicke sowie der Gärtnerei Spittel, der Treuhandstelle für Dauergrabpflegen Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und dem Steinmetzbetrieb Dellner & Hüser realisiert.



In der heutigen Zeit haben sich die Bestattungsgewohnheiten geändert. Pflegeleichte Grabstätten kommen aufgrund des steigenden Zeitdrucks in Privatleben und Beruf immer mehr in Mode. „Dabei ist das Grab ein wichtiger Teil der Trauerarbeit. Hierzu gehört auch das Mitbringen von Blumen als Zeichen der unendlichen Liebe“, weiß der Verwalter des katholischen Friedhofs, Karl Kroj, zu berichten.

Memoriam-Garten: Erd- und Urnengräber verfügbar

Der Braunschweiger Memoriam-Garten bietet die Möglichkeit, Erddoppel- und Einzelgräber, Urnengräber für zwei Bestattungsgefäße oder auch nur für eines. Der Preis gilt für das Komplettpaket, von der Inschrift, über die Grabpflege, bis zur Inschrift.

Grundsätzlich ist für die Ruhegemeinschaft ein Dauergrabpflege-Vertrag mit der Treuhandstelle abzuschließen. Diese verwaltet das Geld, rechnet mit den Gewerken ab und kontrolliert deren Arbeit. Auch die Nachfolge des Gärtners regelt die Treuhandstelle, wenn dieser seinen Betrieb einstellen sollte.