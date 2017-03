Dehner eröffnet 10. österreichischen Gartenfachmarkt

Europas größte Garten-Center-Gruppe Dehner expandiert weiter in Österreich: Das Familienunternehmen aus dem bayerischen Rain am Lech eröffnete in Klagenfurt sein zehntes österreichisches Garten-Center. Der neu erbaute Standort in Glasarchitektur liegt verkehrsgünstig am Südring 357.

„Das moderne Dehner Garten-Center mit Zoofachhandel setzt Maßstäbe bei Sortiment, Qualität und Kundenfreundlichkeit und bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis im Grünen“, so Bernhard Hönig, Chief Sales Officer Dehner. „Mit Klagenfurt erschließen wir den Süden des Landes und sprechen auch Kunden aus dem nahe gelegenen Slowenien an. Damit setzt Dehner auch im 70. Jahr seines Bestehens seine Wachstumsstrategie konsequent fort und freut sich, nunmehr auch in Kärnten präsent zu sein.“

Überdachte Freifläche ist beheizbar

Die Besucher des dreischiffigen Glashausbaus erwarten lichtdurchflutete Verkaufsräume, die sie in einen großen blühenden Garten versetzen. Die Kunden betreten den Markt über ein attraktives Portal in Holzoptik und werden im Inneren mit Hilfe eines innovativen Shopleitsystems durch die Abteilungen geführt. Statt eines unbeheizten, offenen Gewächshauses ist der komplette 1.500 Quadratmeter große überdachte Freilandbereich auch im Winter heizbar. Das Garten-Center verfügt über eine weitläufige rund 5.900 Quadratmeter große Verkaufsfläche und bietet über 50.000 Artikel an, rund 30.000 Produkte gibt es ergänzend im Online-Shop unter www.dehner.at und im digitalen Katalog.

Rund 800 Quadratmeter Zoo

Neben einem umfassenden Sortiment an Indoor- und Outdoorpflanzen, Gartenbedarf und -gestaltung finden Kunden auch eine große Gartenmöbelabteilung, einen Grillshop sowie eine Schnittblumen- und Home & Trend-Abteilung mit vielen Dekorationsideen. In der rund 800 Quadratmeter großen Zooabteilung werden Tiernahrung, Pflegeartikel und Zubehör angeboten. Zudem offeriert der Klagenfurter Markt den Kunden aus der Region verschiedene Marktaktionen sowie vielfältige Serviceangebote. Für eine fachkundige Beratung stehen Marktleiter Erik Köfeler und 33 Mitarbeiter bereit. Zur Eröffnung erhalten die ersten 500 Besucher am 16. und 17. März 2017 einen Zehn-Euro-Einkaufsgutschein als Dankeschön für ihren ersten Einkauf ab 25 Euro.

Cross-Channel-Handel

In den letzten Jahren hat sich Dehner zum führenden Cross-Channel-Händler der Branche entwickelt und setzt auf ein kanalübergreifendes Shoppingerlebnis. Im Klagenfurter Markt können Kunden über digitale Info-Points auf ein erweitertes Sortiment zugreifen und die Ware bequem nach Hause geliefert bekommen. Im Online-Shop reservieren sie über den Service „reservieren & abholen“ ihre Ware schnell und einfach im Internet und holen sie dann im Wunschmarkt ab. Neu ist der Service „Dehner Express“, der frische Pflanzen und Zubehör im Einzugsgebiet der Märkte zum Wunschtermin per Kurier direkt vor die Haustür liefert.