Hamburg pflanzt 200 neue Straßenbäume

In Hamburg-Harburg werden derzeit 200 neue Straßenbäume gepflanzt. Foto: Lorenz von Ehren

Mit der Aktion will die Stadt entstandene Baumlücken am Straßenrand auffüllen, um so den Straßenbaumbestand von etwa 25.000 Bäumen weitgehend zu erhalten.

Klimabäume für Hamburg-Harburgs Straßen

Die Auswahl der Gehölze – die allesamt von der Hamburger Baumschule Lorenz von Ehren stammen – erfolgte zum Teil auf Basis der GALK-Straßenbaumliste. Außerdem wurden bewusst sogenannte Klimabäume ausgesucht, die den sich verändernden Klimaverhältnissen standhalten sollen.