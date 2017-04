fleur ami: neuer Standort mit mehr Fläche

fleur ami hat seinen Firmensitz von Willich in das Gewerbegebiet Höhenhöfe in Tönisvorst verlagert. Auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern entstand dort neben einem Logistikcenter mit modernem Hochregallager und Büroräumen auch ein mit 2.000 Quadratmetern deutlich vergrößerter Showroom.

Der Neubau wurde aufgrund des Wachstums in den vergangenen Jahren und dem daraus resultierenden Bedarf an Lagerkapazität erforderlich, so Marco Hübecker, Geschäftsführer der fleur ami GmbH. Mit dem neuen Standort soll langfristig der Bedarf an räumlichen Kapazitäten gesichert werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund vier Millionen Euro. Die Pläne stammen vom Architekturbüro Engelbert Hanßen aus Geldern.

Entwicklung eigener Produkte zentraler Aspekt der Philosophie von fleur ami

Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter und bietet ein umfangreiches Sortiment für die professionelle Einrichtung von Haus, Objekt und Garten an: Pflanzgefäße, Vasen und ausgewählte Einrichtungsgegenstände, aber auch hochwertige Kunstpflanzen/-blumen. Die Entwicklung eigener Produkte ist zentraler Aspekt der Firmenphilosophie. So gehören zum Team auch Designer und Produktentwickler, die sich gemeinsam mit spezialisierten Partnern um die Realisierung der Entwürfe kümmern.

Produziert wird aus verschiedensten Materialien und auf der ganzen Welt, insbesondere aber in Europa. Derzeit werden Kunden in 45 Ländern beliefert. Eine Tochterfirma in Hongkong unterstützt bei vielen Auslandsgeschäften, sodass Ware nicht zwangsläufig über das europäische Lager abzuwickeln ist, wie ein aktuelles Hotelprojekt in Qatar zeigt.

fleur ami beschäftigt im Bereich E-Commerce eigene Programmierer

Laut Marco Hübecker gab es trotzdem aufgrund der Sortimentsgröße einen Lagerbedarf von über 3.500 Paletten, womit man am bisherigen Standort an seine Grenzen stieß. „Außerdem bauen wir unsere Geschäftsfelder permanent weiter aus.“ Dazu gehört auch der Bereich E-Commerce, für den fleur ami sogar eigene Programmierer beschäftigt.

Unter ihrer neuen Interior-Marke Tingo Living verkauft die Firma online auch hochwertige Möbel und Wohnaccessoires direkt an Privat- und Geschäftskunden. Bestehenden fleur-ami-Kunden würden für das Tingo-Living-Sortiment attraktive Konditionen eingeräumt, so das Unternehmen.

Enge Zusammenarbeit mit traditionell arbeitenden Manufakturen

Dank des großen Erfahrungsschatzes und der engen Zusammenarbeit mit traditionell arbeitenden Manufakturen könne fleur ami den Kunden einzigartige Produkte direkt von der Quelle und ohne Zwischenhandel zu fairen Preisen anbieten, betont Andreas Kautz, Leiter der Produktentwicklung. Aber auch individuelle Kundenwünsche könnten so jederzeit umgesetzt werden.

Und wem online die Auswahl schwer fällt, der könne sich telefonisch kompetent beraten lassen und auch direkt am neuen Standort informieren. Ab Mai 2017 können dort Interessierte montags bis samstags in der gut 2.000 Quadratmeter großen Ausstellung die Kollektionen live erleben und sich beraten lassen.