Flieder zum Träumen

Sei es sein Duft, seine Blüten oder die Romantik, die für gewöhnlich damit verbunden wird: Flieder ist etwas ganz Besonderes. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in biotechnologischer Forschung und Entwicklung bei Rhododendron , Azaleen und Flieder hat sich Piccoplant Mikrovermehrungen (Oldenburg) nach eigenen Angaben zu einem der führenden Experten in der Produktion und Aufzucht dieser Pflanzen entwickelt.

Duft spielt bei Flieder wesentliche Kaufentscheidung

Auch auf der diesjährigen IPM wird das Unternehmen seine Konzepte im B2B-Bereich vorstellen. So werden seit einigen Jahren unter dem Markennamen „Lovely Lilac“ Pflanzen vertrieben, zu denen die Nase des Kunden den Weg weist. Da bei einer Kaufentscheidung für Flieder auch der Duft eine wesentliche Rolle spielen sollte, werden „Lovely Lilacs“ mit Fachetiketten vertrieben, auf die der Duft des jeweiligen Flieders appliziert wurde.

Ein schönes Potcover und aufwendige Foto-Label runden das Konzept ab, informiert Geschäftsführerin Elke Haase. Die einzelnen Fliedersorten verkauft das Unternehmen dabei in einer breiten Palette von Altersstufen und Größen – von der Jungpflanze bis zum Tb 9-Container ist laut Piccoplant alles dabei.

Drei dunklere Fliedersorten auf der IPM

Aus seinem großen Angebot sucht sich Piccoplant nach eigenen Angaben immer Fliedersorten heraus, die auf der IPM näher vorgestellt werden sollen. Nach der heller eingefärbten ‘Rustica’ auf der vergangenen Messe, werden es dieses Mal drei dunklere Sorten sein:

Syringa vulgaris ‘Mechta’

Eine der schönen Sorten des russischen Fliederzüchters Leonid Kolesnikov. Ihr Name bedeutet übersetzt „Traum“. Die in Abstufungen von Blau und Lila eingefärbten Blütenrispen des Flieders ziehen sich kaskadengleich über den Strauch. Die Rispen selbst sind groß, lang und an der Spitze mit einem roten Fleck versehen.

Syringa vulgaris ‘Sumerki’

Diese auch als „Dämmerung“ oder „Twilight“ bezeichnete Sorte stammt ebenfalls aus der Züchtung von Leonid Kolesnikov. Ihren Namen erhielt sie wegen ihrer dunklen, in Blau bis Purpurviolett schimmernden Blüten – wie eine Abenddämmerung. Genau dann ist das Schimmern auch gut zu sehen – die Blüte scheint regelrecht zu fluoreszieren.

Syringa vulgaris ‘General Pershing’

Ein Flieder, der nach dem Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen an der Westfront des Ersten Weltkrieges benannt wurde. Charakteristisch sind vor allem die Doppelblüten, die in einem schönen Lilaton eingefärbt sind. Die Pflanze eignet sich hervorragend als Schnittflieder.

Kontakt: Halle 11, Stand 11D13