Aktion: Zimmerpflanze ersetzt Weihnachtsbaum

Seine Tage sind gezählt – traditionsgemäß fliegt der Weihnachtsbaum spätestens am 6. Januar, dem Dreikönigstag, nicht nur aus Deutschlands Wohnstuben. Eine Chance für den Handel, auf sein Zimmerpflanzen-Sortiment als grünen Ersatz für den ausrangierten Christbaum aufmerksam zu machen.

Dieser Ansatz war für das Blumenbüro in den vergangenen Jahren Aufhänger für die Kampagne „Weihnachtsbaum raus, Zimmerpflanze rein“.

Weihnachtsbaum raus: keine Kampagne, aber Poster zum Downloaden

Da die Botschaft offenbar mittlerweile in den Köpfen der Konsumenten sowie beim Handel angekommen ist, hat sich das Blumenbüro beziehungsweise Pflanzenfreude.de in diesem Jahr entschlossen, in dieser Hinsicht keine umfangreichen Aktivitäten zu fahren.

Für den Handel gibt es jedoch auch in diesem Jahr wieder das bekannte Kampagnen-Motiv als Poster zum downloaden und ausdrucken – sowohl im A3- als auch im A2-Format.