Dehner: Neues Gartencenter in Waiblingen

Dehner will im Jubiläumsjahr weiter expandieren

Es soll nicht das letzte neue Gartencenter bleiben, das Dehner in diesem Jahr eröffnet. „Gerade in unserem Jubiläumsjahr verfolgen wir in Deutschland und Österreich unsere konsequente Wachstumsstrategie“, so Bernhard Hönig, Chief Sales Officer Dehner. „In nunmehr 70 Jahren haben wir uns mit einem ausgezeichneten Sortiment, exzellentem Service und immer mehr digitalen Angeboten zum Marktführer und führenden Cross-Channel-Händler der Branche entwickelt. Damit werden wir auch in Waiblingen punkten und den Kunden ein einmaliges Shoppingerlebnis bieten.“



Auch am neuen Standort setzt Dehner auf sein altbewährtes Sortiment, das von Freiland- über Topfpflanzen bis hin zu Dekoartikeln oder auch Gartenmöbeln reicht. Das gesamte Sortiment zählt rund 50.000 Artikel, 30.000 Artikel führt Dehner im Online-Shop und im digitalen Bestellkatalog. Somit setzt die Gartencenterkette auch in Waiblingen auf ein kanalübergreifendes Shopping-Erlebnis.