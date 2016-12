Floristen gestalten weiße Weihnachtswunderwelt

Floristen haben den Felsenkeller am Erfurter Dom in eine weiße Weihnachtswelt verwandelt. Foto: SWE Stadtwerke Erfurt

Floristen aus dem egapark und Kollegen aus Thüringen haben für ihre diesjährige Weihnachtsschau den Felsenkeller am Erfurter Dom in ein Winterwunderland in Weiß, Silber und Gold verwandelt.