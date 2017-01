Gartenmarkt: E-Commerce wächst zweistellig

E-Commerce: Wachstum verliert leicht an Fahrt

Damit wächst der E-Commerce immer noch stark, verliert aber doch leicht an Fahrt, da die Zuwachsrate 2015 im Vergleich zum Vorjahr noch 18 Prozent betrug. Dominiert wird der Online-Handel weiter vom Riesen Amazon. Die IVG-Experten gehen davon aus, dass der größte Online-Versandhändler sogar noch höhere Wachstumsraten verzeichnen könnte, sollte er sich stärker dem DIY-Segment zuwenden.

Jetzt alle Statistiken im neuen IVG-Jahresbericht einsehen

„Die Online-Vermarktungskanäle des stationären Handels, Katalogversender Online, Internet-Pure-Player und Hersteller Online erzielen damit einen aktuellen Marktanteil am Garten- Gesamtmarkt in Höhe von 4,2 Prozent“, heißt es im Jahresbericht des Industrieverbands.



Die gesamten Statistiken zum E-Commerce und weiteren Segmenten des Gartenmarkts finden Sie im aktuellen Jahresbericht, den sie entweder unter www.ivg.org finden oder kostenlos während der IPM in der Galerie an Stand 21 erhalten.