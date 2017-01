just chrys: neue Trend-Designs 2017

Blumenschmuck à la „Sex and the City“.

Neue trendorientierte Werkstücke rund um die Chrysantheme präsentiert die just chrys-Kollektion 2017. Insgesamt 20 profilstarke Designs zu verschiedenen Saisonthemen und Anlässen sind so entstanden – vom blumigen Knuddel-Teddy bis hin zum floralen Schmuck im „Sex and the City“-Look.