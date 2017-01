Verkaufsförderung: Bio-Kräuter & Bio-Gemüsepflanzen

Kräuter und Gemüsepflanzen sind Hobbygärtners Liebling, vor allem in Bio-Qualität. Trotzdem gilt: Eine starke Präsentation im Verkauf ist unumgänglich. Das weiß Blu-Blumen (Langenberg) und bietet für die Saison 2017 seinen Fachhandelskunden weitere Maßnahmen zur Verkaufsförderung an, die das Unternehmen auch auf der IPM vorstellt.

So wird es einen kostenlosen Flyer mit Rezepten zum Thema „Fingerfood mit Kräutern“ geben. Das Kräuterheft Bluniversum wurde neu aufgelegt und um die Pflanzenneuheiten 2017 erweitert.

Rostiges Metall als Blickfang für die Kräuterpräsentation

Als Blickfang in der Kräuterpräsentation bietet Blu einen neuen Aufsteller aus rostigem Metall an. Er stellt Messer und Gabel in einer Höhe von 90 Zentimetern da. Die Symbolik zeige dem Verbraucher: Hier gibt es essbare Pflanzen.

Darüber hinaus werde der Kräuterabsatz mit der „Probier-Mich-Station“ und der „Verschenk-Mich-Station“ gefördert. Neu gestaltete Anzeigenvorlagen liegen bereit. Und auf der Homepage ist eine Suchfunktion „Finde Deinen nächsten Blu-Gärtner“ installiert.

Vanille-Basilikum, Gyroskraut und Co.

Auch bei der Selektion von neuen Kräuter und Gemüsepflanzen blieb Blu nicht untätig. Als besonders interessant werden das neue Vanille-Basilikum, das Gyroskraut und der erste essbare Bubikopf eingestuft. Bei den Gemüsepflanzen sei der Chilitrend noch nicht am Zenit angelangt. So bereichert der Chili Joe’s Long und der Chili Milder Spiral das Sortiment.

Die Aubergine Super Mini bildet zahlreiche Früchte mit nur zwei bis drei Zentimetern Durchmesser, die als Ganzes gegrillt oder gedünstet werden.

Kontakt: Halle 1 Stand E35