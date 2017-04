Husqvarna macht „schräge“ Werbung für Mähroboter

Um den Verkauf seines Automowers zusätzlich anzukurbeln, setzt Husqvarna in seiner aktuellen Werbekampagne vor allem auf Humor – und präsentiert seinen Mähroboter in herausfordernder Schräglage.

Der 20-sekündige TV-Spot zeigt den Automower im Einsatz auf dem abschüssigen Grundstück der Werbe-Familie Hangmeier. Botschaft: Der Husqvarna Mähroboter sorgt auch unter herausfordernden Bedingungen für einen gepflegten Rasen.

Mähroboter-Spot ab Ostermontag im TV

Im Fernsehen soll der Werbefilm ab Ostermontag auf verschiedenen deutschen TV-Stationen und insbesondere im Umfeld von Sportsendungen laufen. Zusätzlich hat der Gartengerätehersteller für seine Automower-Kampagne Sonderwerbeformate gebucht, darunter den „Newscountdown“ unmittelbar vor den N24-Nachrichten, bei dem der Rasenroboter innerhalb eines Rahmens rund um den Bildschirm mäht.

Unterstützend soll es eine Kampagne in den digitalen Medien geben, wie Husqvarna bekannt gibt. „Fachhändler haben zudem die Möglichkeit, den Spot in ihren Geschäften zu zeigen und somit eine optimale Wiedererkennung am Verkaufspunkt zu erreichen“, so das Unternehmen.