Intratuin Duiven: bald Mega-Gartencenter

Groß ist das Gartencenter Intratuin Duiven auch heute schon: Die bisherige Verkaufsfläche verteilt sich Indoor auf zwei Etagen und auf ein Freigelände. Seit April laufen nun die Erdarbeiten zur Erweiterung. Bei der Realisierung unterstützt der niederländische Gewächshaushersteller Thermoflor die Brüder Wouter und Nico Nusselder, die 2016 die Geschäftsführung von Vater André übernommen haben.

Durch die Baumaßnahmen entsteht mehr Verkaufsfläche, unter anderem für Freilandgrün, Keramik und den erfolgreichen Weihnachtsmarkt. So will das Gartencenter den gesamten Neubau in der Adventszeit und zu Weihnachten bereits für seine „Christmasworld“ nutzen, die über die Landesgrenze hinweg bekannt ist.

Den ersten Bauabschnitt dieser groß angelegten Erweiterungsmaßnahme will Thermoflor im Oktober 2017 abschließen. Im Frühjahr 2018 wird dann der zweite Bauabschnitt beginnen, in dem es um die Erhöhung der Gastronomie- und Freizeitangebote geht.



Möglichst hoher Flächenertrag

Mit der Vergrößerung des Gartencenters wollen die Brüder die Präsentationmöglichkeiten für alle Produktgruppen verbessern – das heißt, es wird nicht nur mehr Platz geschaffen, sondern sämtliche Artikelgruppen sollen ein „Update“ erfahren. Besondere Aufmerksamkeit wird bei der Planung zudem auf eine optimale Flächenaufteilung und die Flächenproduktivität gelegt.

Für die Heimtierabteilung steht zukünftig die doppelte Verkaufsfläche zur Verfügung. Auch ein Indoor-Spielplatz ist vorgesehen. Die neue Wegeführung erlaubt es, dass die Kunden fast einen Kilometer lang durch das Gartencenter flanieren können. Im Rahmen dessen gelangen sie wieder in einen Gastronomiebereich.



Großer Außenbereich

Die Aufteilung des Außenbereichs verändert sich ebenfalls: Die Kalthausabteilung wird um Multi-Open-Sky-Gewächshäuser erweitert. Auf diese Weise ist das gesamte Jahr über ein angenehmes Einkaufsklima garantiert – Wind und Wetter können den Kunden beim Einkauf nichts mehr anhaben.

Das Parken wird mit mehr Stellplätzen (dann 1.000) kundenfreundlicher, zumal die Plätze künftig viel näher am Eingang liegen werden.