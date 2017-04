Intratuin Duiven vergrößern auf 24.000 Quadratmeter

In Duiven nahe der deutschen Grenze, bauen die Brüder Nusselder gemeinsam mit Thermoflor an einem Mega-Intratuin. Foto: Thermoflor

Doppelt so viel Platz: Die Brüder Nusselder verwandeln ihr Intratuin im niederländischen Duiven gemeinsam mit Thermoflor in ein Mega-Gartencenter. Durch eine Erweiterung wächst die Verkaufsfläche von aktuell 16.000 Quadratmeter, verteilt auf zwei Etagen plus Freifläche, im Laufe dieses Jahres auf 24.000 Quadratmeter an.