IPM 2017: Bonsais, Azaleen und Kokosfasern

Gemeinschaftsstände IPM 2017: Belgien, Dänemark, Frankreich

40 Aussteller nehmen an der belgischen Gemeinschaftspräsentation teil. Der Fokus liegt auf den Produzenten von Zierpflanzen, Lorbeer, Azaleen, Rhododendron und winterfesten Pflanzen, aber auch auf Bäumen, Wald- und Heckenpflanzen, Rosen, Ziersträuchern, jungen Rhododendren sowie winterharten Pflanzen als Containerware und mit Wurzelballen oder auch wurzelnackten Pflanzen und Ziergräsern. (Halle 2, Stand 2B25 und 2D30; Halle 7, Stand 7E35; Halle 12, Stand 12D42)



Rund 50 Aussteller aus Dänemark präsentieren ihr Angebot, zeigen Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, neue Konzepte und neue Produkte. Inspirationen für die Branche verspricht eine Pflanzen-Lounge. Am ersten Messetag winkt um 17.30 Uhr eine Happy-flower-hour für Aussteller und Besucher. (Halle 5, Stand 5A17)



Frankreich ist mit zwei Gemeinschaftsständen auf der IPM 2017 vertreten, die Blumen, Gemüse und Systeme für den boomenden Markt Innenstadt ins Zentrum stellen. Und so zeigen die französischen Betriebe Mini Paprika, Gurken und Lupinen, neue glanzvolle blütentragende und kompakte Cyclamen und auch eine vertikale Farm. Auch neue Hortensien, Chrysanthemen, Lilien und Substrate werden gezeigt, dazu gesellen sich neue Magnolien, lang blühende Rosen und zum ersten Mal außergewöhnliche Maulbeeren, Walnüsse und Kastanien. (Galeria, Stand GA 31, GA 41, GA 42, GA 44; Halle 10, Stand 11B11)



Gemeinschaftsstände IPM 2017: Großbritannien, Indien, Israel

Die Commercial Horticultural Association CHA verantwortet den britischen Gemeinschaftsstand. Dort präsentieren 16 Mitgliedsunternehmen ein breites Angebot an neuen Varietäten und innovativen Technologien. (Halle 3, Stand 3B37; Halle 10, Stand 10C13 und 10C17)



Produkte aus Kokosfaser, die als torf- und erdfreier Wachstumsförderer dienen, spielen die Hauptrolle am indischen Gemeinschaftsstand, an dem sich 26 Unternehmen beteiligen. (Halle 3, Stand 3A17; Halle 7, Stand 7B33)



Pflanzen aus biologischem Anbau, Hochstämme, leicht zu pflegende und trockenheitsresistente Pflanzen erwarten die Besucher des israelischen Gemeinschaftsstands. Sechs Unternehmen beteiligen sich an der Präsentation und zeigen unter anderem Kräuter, mehrjährige Pflanzen, Gemüse, Zitrus- und Avocadopflanzen in Töpfen, Myrte, Ziergehölze, Judasbäume, Trompetenpflanzen, blühende und Laubpflanzen, sowie Blausterne. (Halle 2.0, Stand 2B15)



Gemeinschaftsstände IPM 2017: Japan, Italien, Niederlande

Die hohe Schule der Bonsai-Kunst ist eines der zentralen Themen des japanischen Gemeinschaftsstandes. Vier Unternehmen sind vor Ort, zwei davon sind lokale Bonsai-Gruppen. „Die Schönheit der Tradition“ lautet das Motto ihrer Präsentation. (Halle 10, Stand 10A14)



13 italienische Produzenten zeigen landestypische Baumschulware, vor allem Zitronen- und Orangenbäume, und Zierpflanzen für Töpfe. Ein Highlight ist die sizilianische Präsentation, die vom italienischen Außenhandelsministerium ICE organisiert wird. (Hallen 13 und 14, Foyer der Grugahalle)



Rund 60 Unternehmen präsentieren unter der „Regie“ von BIZZ Holland die neuesten Zierhecken, Sträucher, mehrjährigen Pflanzen, Wasserpflanzen und Straßenbäume. Täglich finden um 10 Uhr und um 14 Uhr an der Stand-Information Touren statt. (Halle 12, Stand 12A20, A21, A40, A41, A55)

Gemeinschaftsstände IPM 2017: Spanien, Taiwan, USA

Winterharte Pflanzen sind einer der Schwerpunkte auf dem polnischen Gemeinschaftsstand. Denn das Übergangsklima des Landes bietet ideale Wachstumsbedingungen für eine große Bandbreite an diesen resistenten Gewächsen. Acht Unternehmen beteiligen sich auf der IPM 2017 an der Präsentation und zeigen eine große Vielfalt an Pflanzen: Bäume, Sträucher, mehrjährige Pflanzen, Kletterpflanzen und Obstpflanzen – sowohl als Freiland- als auch als Containerkultur. (Halle 7, Stand 7C33)



Der spanische Gemeinschaftsstand besteht aus rund 30 Firmen, die in dem Verband Fepex organisiert sind. Zierpflanzen, mediterrane Pflanzen, Palmen, Oleander, Dipladenia, Olivenbäume, Hibiskus, Rosensträucher, Nelken, Allamanda, aber auch Zierpflanzen wie Margeriten oder Osteospermum, Gewürzpflanzen und saisonale Pflanzen gehören zum Portfolio. (Halle 7.0, Stand 7D13, C17, D17, E13, C19, D19, E19, C23, D23, D27, E29)



Die Messebeteiligung ist für den Verband Taiwan Floriculture Exports Association ein wichtiger Baustein für seine Präsentation und um Einblicke in andere Märkte zu gewinnen. Vier Unternehmen verdeutlichen am Gemeinschaftsstand ein breites Spektrum und zeigen Orchideen, Anthurien und Eustoma. (Halle 1.0, Stand 1B36)



Baumschulen, Produzenten von Pflanzenausgangsmaterial, Baum-Makler und eine Agentur für Pflanzen-Patente aus dem Süden der USA präsentieren auf diesem Gemeinschaftsstand ihr Angebot. Mit an Bord: der weltgrößte Produzent von wurzelnackten Liriopen, ein Großhändler für tropische Pflanzen, ein Anbieter von Jungpflanzen und ein Produzent für Bougainvillea, Hibiskus und Ixora.

(Halle 2.0, Stand 2A31)

Weitere Gemeinschaftsbeteiligungen

In weiteren Gemeinschaftsbeteiligungen präsentieren Aussteller aus China (Halle 8, Stand 8B07, B09), Costa Rica (Halle 1.0, Stand 1B17), den Niederlanden (FloraHolland, Halle 1, Stand 1B17), Portugal (Halle 7, Stand /E34), Südkorea (Halle 3, Stand 3D71, D73, E72, E74), der Türkei (Halle 8, Stand 8B45) und Ungarn (Halle 10, Stand 10D10 und 10D11) ihre Produkte für die internationale grüne Branche.