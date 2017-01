Kombi aus Hochbeet und Gewächshaus

Die Balkon Farm macht den Gemüseanbau auf kleinstem Raum in der Stadt möglich. Foto: MH Metallprofi

In einer Zeit, in der Containerware aus Übersee die Obst- und Gemüseregale der Supermärkte beherrschen, gerät der Trend Urban Gardening zunehmend in den Fokus unserer Gesellschaft. Natürlichkeit, Frische und Geschmack spiegeln ein neues Lebensgefühl wider, informiert MH Metallprofil (Dippoldiswalde).