Mantis übernimmt Aqualutions

WeedSolution: Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser

Mehrere WeedSolution-Geräte für verschiedene Einsatzbereiche sind den Angaben zufolge bereits am Markt. Durch das Besprühen der unerwünschten Pflanzen mit heißem Wasser wird die Zellstruktur der Unkräuter zerstört und die Pflanze stirbt ab.

„Unsere derzeitigen und potenziellen Kunden interessieren sich mehr und mehr für alternative, nicht-chemische Methoden der Unkrautbekämpfung“, so Hiske Weissmann, Geschäftsführerin und Eigentümerin von Mantis.

Mantis vervollständigt durch Übernahme Sortiment an Sprühgeräten

Mit der Übernahme von Aqualutions könne ihr Unternehmen nun ein komplettes Sortiment an Sprühgeräten für Herbizide, Bio-Herbizide und Heißwasser anbieten. „Dadurch ermöglichen wir unseren Vertriebspartnern, ihren Kunden sowohl für traditionelle als auch chemiefreie Unkrautbekämpfung professionelle Lösungen zu bieten“, so Weissmann.

Mantis will Aqualutions unter der Marke BioMant Aqua in das bereits bestehende Sortiment an professionellen Sprühgeräten für die Unkrautbekämpfung integrieren.