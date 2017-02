Markenwechsel: Viking wird zu Stihl

Die Hauptverwaltung der Andreas Stihl AG & Co. KG in Waiblingen. Foto: Stihl

Gesamtsortiment von Stihl und Viking soll erhalten bleiben

Im Gegensatz zur weltweit agierenden Marke Stihl beschränkt sich Viking derzeit auf den europäischen Markt. Das Gesamtsortiment beider Marken soll im Zuge der Umstellung unverändert erhalten bleiben, teilt die Unternehmensgruppe mit.

„Mit der Integration beider Produktsortimente in eine Marke schaffen wir für den servicegebenden Fachhandel und den Kunden klare Orientierung und mehr Transparenz. Außerdem erweitern wir die Sortimentskompetenz der Marke Stihl“, so Norbert Pick, Vorstand Marketing und Vertrieb. Pick stellt in diesem Zusammenhang neue Produkte und Features in Aussicht.

Keine Änderungen bei Garantie, Ersatzteilen und Service für Viking Produkte

Unverändert sollen trotz des Markenwechsels die Regelungen bezüglich Garantie, Ersatzteile und Service für die Viking Produkte bleiben. Kunden könnten für erworbene Viking Geräte deshalb weiter „auf die bewährten Leistungen des Fachhandels zählen“, verspricht der Stihl Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora.

Bereits 2008 hatte die Stihl Gruppe im Zuge einer Sortimentsneuordnung alle handgetragenen Elektrogeräte von Viking unter der Marke Stihl angeboten – was nach Angaben der Unternehmensgruppe ein deutliches Absatzplus bei diesen Produktgruppen zur Folge hatte.