Mehr Radiospots zum 20. Geburtstag der „Gardengirls“

„Gardengirls“ sind seit der Einführung der Marke der Inbegriff für winterharte Knospenheide geworden. Seit 2016 ist sie nach Auskunft von Heidezüchtung Kramer die wichtigste Beet- und Balkonpflanze in Deutschland. Das umfangreiche Sortiment mit langer Angebotszeit beginnt mit der Summer Line, deren Sorten ab Mitte August ausgefärbt sind, und reicht mit der Late Line und deren besonders lange haltbaren Sorten bis in den November hinein. Ein besonderer Farbtupfer sind die Sorten der Sunset Line, die keine Knospen bilden und sich mit ihrem farbigen Laub von grün über gelb, rot und silbrig bis hin zu schwarzgrün präsentieren.

Mehr als 60 Sorten im Handel

Vater der Gardengirls ist der Ammerländer Kurt Kramer, der seit 1974 erfolgreich mit winterharten Knospenheide-Arten züchtet. Im Lizenzsystem der Gardengirls produzieren heute 175 mittelständische Familienbetriebe in Deutschland und Österreich das Sortiment von mehr als 60 Sorten. Hinzu kommen kleinere Betriebe in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Irland, den Niederlanden, Polen, der Schweiz und Tschechien. Drei weitere Züchter-Kollegen vom Niederrhein, dem Allgäu und dem Ammerland arbeiten seit einigen Jahren zusammen mit Kurt Kramer daran, neue Sorten einzuführen und das Sortiment stetig zu verbessern. Im Februar wurde vereinbart, hierzu eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen.

Radiowerbung von Flensburg bis zum Bodensee

Ein wichtiger Bestandteil der Markenbindung ist die umfangreiche Werbung für die Gardengirls. Seit 2012 laufen zur Hauptverkaufszeit der winterharten Knospenheide von Mitte September von Mitte Oktober Radiospots, um den Absatz der Gardengirls in den Gartenmärkten aktiv zu unterstützen. Erstmals in diesem Jahr werden in den Kalenderwochen 38, 39 und 40 die Radiospots in Norddeutschland gesendet. Zu hören gibt es die Gartengirls-Werbung bei NDR 2, Radio ffn, Energy Hamburg Alsterradio, Energy Bremen, Bremen Eins und Bremen 4. Die bisherigen Sender WDR 2, SWR 1 und 4 und Bayern 1 werden weiter bedient. Weiterer fester Bestandteil der Werbekampagne ist die Schaltung von Anzeigen in Handelszeitschriften und in Verbraucher- und Lifestyle-Zeitungen. Insgesamt werden 55 Titel in Deutschland und im benachbarten Ausland bedient. Für Händler stehen zudem verschiedene Werbemittel zur Verfügung, die im Markt verwendet werden können.

Pflanzentaufe beim „Tag des Gartens“

Als Höhepunkt des Heidejahres sieht Heidezüchtung Kramer die Taufe von neuen Sorten auf dem „Tag des Gartens“ am Sonntag, 3. September, im Rheinpark in Köln-Deutz. Als prominente Taufpatin hat Asli Sevindim zugesagt, Moderation der Aktuellen Stunde im WDR, die eine weiße Sorte auf ihren Namen taufen wird.