Neu: TASPO Online TV-Tipps der Woche

Gartenlust auf hanseatisch – Samstag, 1. April, 15 Uhr, 3sat

Zu einer Gartenreise durch Hamburg und Umgebung lädt Karl Ploberger in dem Film „Gartenlust auf hanseatisch“ ein. Der Journalist und Biogärtner unternimmt unter anderem einen Streifzug durch das insgesamt rund 17 Hektar umfassende Arboretum Ellerhoop-Thiensen und stellt sehenswerte Privatgärten in der Hansestadt vor, die für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind.

Der preußische Garten – Sonntag, 2. April, 19:40 Uhr, 3sat

Fast ein halbes Jahrhundert prägte Peter Joseph Lenné die Gartenkunst in Preußen. Im Alter von 26 Jahren 26 Jahren holt König Friedrich Wilhelm III. ihn an den preußischen Hof, wo er wegen seiner Gartengestaltungen quasi vom Gehilfen zum Gartendirektor aufsteigt. Meilenstein seines Wirkens sind die Potsdamer Parkanlagen, die unter anderem den Neuen Garten, Park Sanssouci, die Pfaueninsel und den Schlosspark von Glienicke umfassen. Der Film zeigt Lennés Opus magnum und den Wandel von dessen Wahrnehmung und Wertschätzung im Lauf der Jahrhunderte.

Traumgärten am Kap: Mit dem Biogärtner in Südafrika – Dienstag, 4. April, 13:20 Uhr, 3sat

In die Heimat der Protea und wildwachsenden Pelargonien entführt „Traumgärten am Kap“. Gartenspezialist Karl Ploberger besucht unter anderem den Botanischen Garten „Kirstenbosch“ mit seiner beeindruckenden Sammlung heimischer Pflanzenarten, eine Bio-Gemüse- und Obstplantage und „The Old Nectar“, einen Garten, der die Auszeichnung „Nationales Historisches Denkmal“ erhalten hat.

Edeka: Vom Tante-Emma-Laden zum Supermarktriesen – Mittwoch, 5. April, 21 Uhr, NDR

Von der 40 Quadratmeter großen Dorfbäckerei zum Supermarkt mit 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche: Diese Expansions-Story wird am Beispiel einer Edeka-Filiale im niedersächsischen Bispingen geschildert – inklusive einiger Widerstände, die während des Wachstums zu meistern waren. Die NDR-Dokumentation lässt zudem Fachberater und Experten zu Wort kommen, die unter anderem ihre Tipps und Tricks zur Umsatzsteigerung durch geschickte Warenanordnung verraten.