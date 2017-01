Neuerungen im Royal Brinkman Webshop

Firmenphilosophie: Kunde steht im Mittelpunkt

Bei Royal Brinkman steht nach eigenen Angaben der Kunde im Mittelpunkt. Entsprechend sei es Ambition, als Lieferant mitzudenken und den Einkaufsprozess so komfortabel wie möglich zu gestalten. Um dem gerecht zu werden, habe Royal Brinkmann auf die Ansprüche einer neuen Welt reagiert, in der alles zu jeder Zeit verfügbar sein muss: schnelle Lieferung, persönliche Beratung und Fachkenntnis.

Kunden sind nach eigenen Angaben in dem fortschrittlichen Webshop willkommen, können – falls gewünscht – live chatten, rund um die Uhr Waren bestellen, Angebote einsehen, Bestelllisten speichern, Statistiken herunterladen und vieles mehr. Der Webshop kann direkt auf dem Royal Brinkman-Stand ausprobiert werden.

Persönlicher Aspekt bleibt auch im Webshop wichtig

Der persönliche Aspekt ist und bleibt laut Royal Brinkman auch in Zukunft weiterhin wichtig: alle über den Webshop aufgegebenen Bestellungen werden direkt vom jeweiligen festen Ansprechpartner des Kunden entgegengenommen. So sei stets klar, wer gerade an der Bestellung arbeitet und bei eventuellen Rückfragen kontaktiert werden kann.

Zudem seien Spezialisten mit langjähriger Erfahrung verfügbar, wenn persönliche Beratung auf Basis der sieben Themen gewünscht ist: Kulturwechsel, Pflanzenpflege, Pflanzenschutz & Desinfektion, Verpackung & Design, Mechanisierung, technische Projekte und Service-Artikel.

Gewinnaktion auf der IPM: Ninebot by Segway

Beim Besuch am Royal Brinkman-Stand kann der Fachbesucher auch etwas gewinnen. Während der IPM wird ein Ninebot by Segway verlost, die Teilnahme erfolgt vor Ort oder via Online-Formular. Der Ninebot ist Teil des neuen Sortiments und soll sich ideal für den Gebrauch in großen Distributionszentren, Produktions- und Betriebshallen eignen, informiert Royal Brinkman.

Darüber hinaus stellt Royal Brinkman auf der Fruit Logistica in Berlin (4. bis 6. Februar) aus. Die Messe dreht sich rund um die Obst- und Gemüsebranche.

Kontakt: Halle 3, Stand 3D34