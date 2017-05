ALB taucht wieder in Magdeburg auf

Am Neustädter See in Magdeburg ist der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) aufgetaucht. Nun übernimmt die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Sachsen-Anhalt die Federführung. Die Liste der Bäume, die der Quarantäne-Schädiger bevorzugt, ist ansehnlich.

LLG Sachsen-Anhalt prüft Fundstelle genau

„Wenn ein möglicher Fundort für den ALB ausgemacht wird, kommen unsere Fachleute zum Zuge und prüfen ganz genau, ob es sich wirklich um den Käfer handelt“, sagte Dr. Henning Kurth, der den Fachbereich Projekte für die LLG verantwortet, gegenüber der Volksstimme. Nach dem Fund am Neustädter See hat sich die Quarantänezone bis zur Ortsgrenze Barleben ausgeweitet.



Inzwischen sei das Amt dazu übergegangen, nicht mehr alle Bäume in der Rodungszone zu fällen, die sich 100 Meter rund um den Fundort erstreckt. Das Land Sachsen-Anhalt entschädigt die Grundstücksbesitzer für ihren Verlust und trägt auch die Rechnung für die Rodung. Die Neupflanzung müssen die Eigentümer allerdings selbst in die Hand nehmen.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer beschäftigt die Behörden und Grundstücksbesitzer Magdeburgs seit dem 21. August 2014. Seit dem ersten Fund in Magdeburg-Rothensee musste die Quarantänezone stetig ausgeweitet werden. Das LLG fällte seit dem Erstbefund 7.000 Bäume.

Die Abteilung Pflanzenschutz des Bayerischen Landesministeriums für Landwirtschaft hat eine Liste von Wirtspflanzen veröffentlicht: