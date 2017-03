DMDS: Hoffnung für die Saatbeet-Desinfektion

Seit dem Auslaufen der Aufbrauchfrist für Basamid Granulat Ende 2006 steht den Baumschulen in Deutschland kein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Bodenmüdigkeit mehr zur Verfügung.

Basamid Granulat: Seit 2014 befristete Zulassung stets abgelehnt

In den Jahren bis 2013 stand Basamid Granulat nur noch stark eingeschränkt und unter strengen Auflagen parat. Die Beantragung der Zulassung von Basamid Granulat im Rahmen der sogenannten Notfallsituation gestaltete sich immer komplizierter. Seit 2014 wurden alle Anträge auf befristete Zulassung abgelehnt, sodass die den Baumschulen eine praktikable und wirtschaftlich tragbare Alternative zur Desinfektion des Boden auf Saatbeeten fehlt.



Im Rahmen eines Gewächshausversuchs prüfte die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LK SH) daher im Jahr 2015 die Desinfektion des Bodens mit Dimethyldisulfid (DMDS) beim Nachbau von Rosenwildlingen (Rosa corymbifera ‘Laxa‘) auf Saatbeeten mit bodenmüdem Boden. Die Ergebnisse waren durchweg positiv, sowohl bezüglich des Wachstums der Rosen als auch bezüglich der herbiziden Wirkung.



