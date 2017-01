Pflanzgefäß: in „Schale geworfen“

Lechuza Cubeto Color gibt es unter anderem in Sandbeige. Foto: Lechuza

Ganz groß in Schale geworfen hat sich das neueste Pflanzgefäß von Lechuza, eine Marke von beobra Brandstätter (Zirndorf). Die Schale Cubeto Color mit neuer natürlicher Oberfläche in rauer Naturstein-Optik ist in zwei Größen erhältlich und steht auch auf der IPM im Blickpunkt.