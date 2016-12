Gartenboden 2017 im Fokus

Der Gartenboden soll als „Boden des Jahres 2017“ im kommenden Jahr im Rampenlicht stehen. Der in der Fachsprache als Hortisol bezeichnete Gartenboden ist in Mitteleuropa überall dort zu finden, wo seit Jahrhunderten Gartenbau betrieben wird – etwa in alten Klostergärten mit Gemüse- und Kräuterbeeten oder Kleingartenanlagen.