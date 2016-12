Kids an die Knolle: nächste Runde für Schulgartenprojekt

In dem Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ lernen Kinder alles rund um Anbau und Ernte von Kartoffeln. Foto: dimitrisvetsikas1969/Pixabay

Das Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ geht im nächsten Jahr in eine neue Runde. Kinder sollen dabei lernen, wie frische Lebensmittel angepflanzt, gepflegt und geerntet werden. Gleichzeitig soll so die Wertschätzung für Kartoffeln und Gemüse bei den teilnehmenden Schülern steigen.