Rosarie Pflanzenhandel beerbt BKN Strobel

Der französische Rosenzüchter Meilland International (F-Le Cannet des Maures) hat nach dem Ausscheiden von BKN Strobel vom Markt nun als neuen Vertragspartner in Lizenzfragen für Nordeuropa Rosarie Pflanzenhandel (Heidgraben).

Rosarie Pflanzenhandel unter anderem zuständig für Lizenzen und Sortentestungen

Für diesen Bereich sei man zuständig für Lizenzen, Rechte an Bildern, Etiketten, die Neuheitenprüfung und die Sortentestungen, berichtete Hannsjörg Kähler, er ist neben Armin Esser Geschäftsführer von Rosarie.



Rosarie führe die dreijährige züchterische Rosentestung von BKN weiter und habe die damit belegten Pachtflächen von BKN übernommen. Später soll die Testung zum Standort von Rosarie in Heidgraben verlagert werden. Neben dem Hauptgeschäft Rosen (wurzelnackt, im 2 Liter-Ecktopf und Container) hat Rosarie in Heidgraben auf einer zugepachteten Containerpfläche auch noch einige andere Kulturen, beispielsweise Beerenobst.



Neuheiten ‘Mademoiselle Meilland’ und ‘Ambassador’

Als Neuheiten bei Meilland stellte Kähler zwei Sorten heraus. ‘Mademoiselle Meilland’, eine

klassische Edelrose englischen Typs mit duftenden, zwölf bis 15 Zentimeter großen Blüten.

Farbe: Rose Bonbon. Die zweite Neuheit ist Duftrose ‘Ambassador’, eine wüchsige

Edelrose mit rund zehn Zentimeter großen, hellgelben, gefüllten Blüten. Beide Sorten

hätten einen guten Gesundheitsstandard.



