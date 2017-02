Weniger Strauchbeeren in NRW

Heidelbeeren sind die anbaustärkste Strauchbeerenart in NRW. Foto: Hans/Pixabay

Knapp 4.850 Tonnen Strauchbeeren sind im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen geerntet worden – 5,5 Prozent weniger als 2015. Anbaustärkste Art bleibt die Kulturheidelbeere mit einer Fläche von 247 Hektar, was mehr als einem Drittel der gesamten Strauchbeeren-Anbaufläche in NRW entspricht.