Software für modernen Gartenbau

Grünplan ist nach eigenen Angaben die moderne Software für den Produktionsgartenbau zur Planung, Kostenkalkulation und Dokumentation der Produktion. Grünplan ist im Zierpflanzenbau, Gemüsebau, in Containerbaumschulen und Endverkaufsgärtnereien im Einsatz. In der Ausbildung an Meister- und Fachschulen, an Universitäten und in der Beratung habe das Programm ebenfalls weite Verbreitung gefunden.