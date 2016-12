Heute haben wir für Sie in unserem Adventskalender lecker Bier, gebraut mit Cascade-Hopfen aus den USA mit fruchtig-mildem Citrusaroma.

In kleinen Mengen wird dieses Pale Ale von Hand gebraut und in praktische 5-Liter-Fässer abgefüllt. Um sich diesen Gewinn zu sichern, müssen Sie uns einfach in einem Kommentar verraten, welches Ihr Lieblingsbier ist.

Hier geht‘s zu den Teilnahmebedingungen des TASPO Online Adventskalenders.