Zu gewinnen gibt es heute ... ein TASPO-Jahresabo! Mitmachen lohnt sich also.

Um an der Verlosung teilzunehmen, wünschen Sie Ihren Kollegen in einem Kommentar fröhliche Weihnachten.

Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen allen ein frohes Fest!

Hier geht‘s zu den Teilnahmebedingungen des TASPO Online Adventskalenders.