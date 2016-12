Nikolaus! Ein Tag, an dem man sich besonders über die kleinen Dinge im Leben freut. Daher verbirgt sich heute hinter unserem Türchen ein Paket voller TASPO-Produkte!

Unsere Ente, ein Notizbuch mit passendem Stift, ein Kaffeebecher UND auch noch eine Kühltasche stehen bereit, um verlost zu werden.

Um teilzunehmen, müssen Sie einfach nur in einem Kommentar berichten, was Sie heute in Ihrem Nikolausstiefel hatten.

Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen des TASPO Online Adventskalenders.