TASPO Online TV-Tipps: Blumenhandel, verbotenes Gemüse und die Mutter der Gartenfestivals

Muttertag steht vor der Tür, und damit geraten Schnittblumen wieder in den Fokus der Verbrauchermagazine – so auch beim WDR, der sich den „Tops und Flops im Blumenhandel“ widmet. Außerdem in unseren TASPO Online TV-Tipps für die kommenden Tage: verbotenes Gemüse und die „Mutter der deutschen Gartenfestivals“.