TASPO Online TV-Tipps: Spargel, Insektensterben und Blumenstress am Muttertag

Wichtig als Bestäuber, aber in ihrer Existenz bedroht: Fluginsekten wie Wild- und Honigbienen. Foto: Pixabay

Erst sterben die Insekten, dann der Mensch – sind die Folgen des Insektensterbens tatsächlich so drastisch? Das versucht die aktuelle Ausgabe von „Faszination Wissen“ zu beantworten. Außerdem in den TASPO Online TV-Tipps für die kommenden Tage: Wie Hightech künftig den Spargelanbau revolutioniert, sehenswerte „Gärten ohne Grenzen“ im Dreiländereck und eine Floristenfamilie im „Blumenstress am Muttertag“.