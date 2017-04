Umfrageergebnisse: Zufriedenheit und Gehalt

Insgesamt beteiligten sich 400 Beschäftigte an der TASPO Online-Umfrage „Gehälter und Zufriedenheit in der Grünen Branche“. Spielt die Bezahlung für sie wirklich die erste Geige? Und hat das Lohnniveau schon den ein oder anderen dazu getrieben, die Branche zu wechseln?

Aufteilung der Umfrageteilnehmer in Gruppen

Um eine aussagekräftige Datenmenge zu erhalten, wurden einzelne Beschäftigungsfelder zu den Bereichen Produktion, Dienstleistung, Handel und Vermarktung sowie andere Bereiche zusammengefasst.



Zum Bereich Produktion zählen Mitarbeiter in Baumschulen, Staudengärtner, Zierpflanzenproduzenten sowie Obst- und Gemüsebauer. Unter dem Schlagwort Dienstleistung vereinen sich sowohl Beschäftigte aus dem Garten- und Landschaftsbau als auch die Friedhofsgärtner. Handel und Vermarktung vereint alle teilnehmenden Floristen und Einzelhandelsgärtner sowie Mitarbeiter in Gartencentern unter einem Dach. Zum Anderen Bereich Grüne Branche zählen alle Beschäftigten, die sich in den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten bezüglich des Beschäftigungsfeldes nicht wiederfinden konnten.



Da weniger als 1.000 Teilnehmer an der Online-Umfrage mitgewirkt haben, können die Ergebnisse nicht als repräsentativ bezeichnet werden.

Die Ergebnisse der TASPO Online-Umfrage „Gehälter und Zufriedenheit in der Grünen Branche“