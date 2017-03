VDL-Handbuch für den erfolgreichen Berufseinstieg

Gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind Mangelware – auch zunehmend bei Unternehmen im Bereich Gartenbau. Und der Trend wird sich aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren noch verstärken.

Nicht jeder Hochschulabsolvent weiß allerdings, wie er sich um solch eine Position erfolgreich bewerben kann. Um Studierende in der Bewerbungsphase zu unterstützen, hat der VDL Bundesverband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e. V., ein Handbuch für den gelungenen Start ins Berufsleben erstellt. Es enthält ein umfassendes Informationspaket für den Berufseinstieg in die grüne Branche.

Wertvolle Tipps und Anregungen

Die Broschüre "Erfolgreich bewerben" bietet Hintergrundinformationen zu den einzelnen Berufsfeldern und weist auf Besonderheiten des grünen Arbeitsmarktes hin. Sie gibt wertvolle Anregungen, wie die Jobsuchenden Stellenangebote finden können und was sie bei Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen beachten sollten – von der Erstellung der eigentlichen Bewerbung und der Verfassung eines Lebenslaufs über die Auswertung von Stellenanzeigen bis hin zur Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Auch zu Gehalt und Arbeitsvertrag gibt das Handbuch Auskunft. Außerdem sind Tipps für eine Bewerbung in englischer Sprache enthalten.

Das Handbuch regt aber ebenfalls zur Beurteilung der eigenen Person und der ausgeschriebenen Position an: Was kann ich? Wo will ich hin? Was erwarten die Unternehmen? Denn schließlich müssen Arbeitgeber und Bewerber auf einer Linie liegen. Nur dann entsteht ein nachhaltiges Arbeitsverhältnis und eine Zukunftsperspektive für alle Beteiligten ist gegeben.

Das Handbuch ist für VDL-Mitglieder kostenlos. Nicht-Mitglieder zahlen 15 Euro. Es kann direkt im Internet als Broschüre oder PDF-Datei bestellt werden.

Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) weist im Rahmen seiner Nachwuchswerbekampagne „Gärtner. Der Zukunft gewachsen“ ebenfalls auf das Handbuch für den Berufseinstieg hin. Weitere Informationen zu Studium und Broschüre unter: www.beruf-gaertner.de/de/gartenbau.html.