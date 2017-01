Video: Florale Impressionen von der IPM

Auch Pirjo Koppi aus Finnland zeigte in diesem Jahr wieder große Floristik-Kunst auf der FDF Showbühne. Foto: Christian Mannsbart

Auch in diesem Jahr hat der Fachverband Deutscher Floristen im Rahmen der IPM Essen wieder die Möglichkeit gegeben, in Halle 1A in eine florale Welt abzutauchen. Hier einige Impressionen aus der FDF World und dem Flower Lab.