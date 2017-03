Werkers Welt: Franchisenehmer vergeben Bestnote

F&C Award in Gold für Werkers Welt. Kai Kächelein, Reiner Sammer, Torsten Kreft und Martin Ahlert (v.l.n.r.). Foto: Hagebau/Kirsten Nijhof

Das Kleinflächenkonzept „Werkers Welt“ des Hagebau Einzelhandels erhielt als Franchisegeber den F&C-Award in Gold und damit die bestmögliche Bewertung seiner Gesellschafter. Dr. Martin Ahlert, Geschäftsführer des Internationalen Centrums für Franchising und Cooperation (F&C), übergab die Auszeichnung am 22. März in Würzburg.