X-Bannerhalter: wetterfest und robust

Wetterfest und robust, kann der X-Bannerhalter mit Platten beschwert oder wahlweise auf Paletten verschraubt werden und so frei im Raum an jeder beliebigen Stelle aufgestellt werden, ohne dass man eine Wand für die Banner benötigt.

X-Bannerhalter entwickelt und gefertigt am Niederrhein

Die geösten Banner werden mit Spanngummis in Ecken und an den Seiten in vorgebohrten Löchern verankert. Der Halter ist chromatiert und pulverlackiert in Kieferngrün mit einer Verschraubung aus Edelstahl – entwickelt und gefertigt in Deutschland am Niederrhein, betont Plantprint.

Der X-Bannerhalter kann laut Hersteller mit wenigen Griffen auseinandergeschraubt und auf diese Weise platzsparend verstaut werden.

Kontakt: Halle 10, Stand 10F13