„Florist. Blühe auf!“: neue Nachwuchswerbung

Angelehnt an das Erscheinungsbild von Beruf Gärtner informiert die neue Webseite mit ansprechenden Bildern und Texten rund um die Ausbildung zum Florist. Foto: GMH/ZVG

Unter dem Slogan „Florist. Blühe auf!“ gibt es Basis-Flyer und Roll-up, die an das Erscheinungsbild der Nachwuchswerbekampagne „Gärtner. Der Zukunft gewachsen.“ angepasst sind, so der ZVG. Diese Werbemittel sollen gärtnerischen Betrieben ein einheitliches Auftreten an Schulen und auf Ausbildungsmessen ermöglichen.

Viele Infos zur floristischen Ausbildung online

Auf der Kampagnen-Webseite www.beruf-florist.de sind zudem umfassende Informationen zur floristischen Ausbildung zu finden – unter anderem zu Dauer, Ablauf und Vergütung der Ausbildung. Zudem können interessierte Jugendliche durch eine Verknüpfung zur „Beruf Gärtner“-Ausbildungsdatenbank online nach passenden Ausbildungsbetrieben suchen.