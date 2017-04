Wanted: Praktikant/Volontär für die TASPO-Redaktion

Gartenbau-Studium und erste redaktionelle Erfahrung wünschenswert

Es wäre schön, wenn Sie gerade ein Studium in den Bereichen Gartenbau und/oder Journalismus absolvieren sowie vielleicht erste redaktionelle Erfahrung und ein Gespür für wirtschaftliche Zusammenhänge mitbringen. MS-Office, die Grundlagen der Bildbearbeitung sowie der Umgang mit Typo3 oder vergleichbaren Content Management Systemen wären hilfreich.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem offenen, kommunikativen und entspannten Team mit viel Humor. Wenn Sie sich gut entwickeln, können Sie nach kurzer Zeit schon Ihre ersten eigenen Projekte übernehmen. Einsatzort ist Braunschweig. Das Praktikum startet am besten am 1. Juli 2017 und dauert drei Monate oder wann es bei Ihnen günstig ist. Bei dem zweijährigen Volontariat können wir uns auch nach Ihnen richten.

Sieben Fachtitel für die grüne Branche

Unser Haus verlegt sieben Fachtitel für die grüne Branche. Die TASPO beispielsweise ist die größte Wochenzeitung für den professionellen Gartenbau. Das Fachmagazin gestalten & verkaufen hat sich als Marktführer rund um Floristik und den grünen Einzelhandel etabliert, während die Gärtnerbörse Zierpflanzengärtner gezielt mit produktions- und marktspezifischen Informationen bedient. Außerdem gehören zu unserem B2B-Portfolio: TASPO GARTEN-DESIGN, TASPO BAUMZEITUNG, Deutsche Baumschule und Friedhofskultur.

Sind Sie neugierig geworden? Dann bewerben Sie sich jetzt mit Lebenslauf und aussagekräftigen Arbeitsproben bei Lorenz Wieland unter red.taspo@remove-this.haymarket.de. Oder rufen Sie einfach mal an: 0531-38004-14. Wir freuen uns auf Sie!

Wer wir sind und wie wir arbeiten

Haymarket Deutschland ist eine 100-prozentige Tochter des größten britischen Magazinverlags in Privatbesitz. Gegründet 1957, ist Haymarket heute unter anderem in Großbritannien, den USA, Deutschland, Indien und Hongkong mit etwa 1.400 Mitarbeitern vertreten. In Deutschland arbeiten für die sieben Business-Medienmarken in den Bereichen Gartenbau und Floristik etwa 60 Kollegen.