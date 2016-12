Die Hohenheimer Floristmeisterin Sarah Hasenhündl ist zu Gast beim Weiterbildungstag in Stuttgart-Hohenheim. Foto: Floristmeisterschule/Catrin Diez

Das Grüne Kompetenzzentrum in Stuttgart-Hohenheim lädt am 4. Februar zu einem Weiterbildungstag für Gärtner und Floristen ein. Interessierte erhalten hier Infos rund um Themen wie das neue Meister-BAföG, Prüfungsvoraussetzungen oder Zukunftschancen in der grünen Branche.