Jetzt als E-Paper: IPM Highlights 2017

In den IPM Highlights hat die TASPO für Sie Trends, Konzepte und Neuheiten aus den Bereichen Zierpflanzen, Stauden, Gehölze, Obst, Vermarktung, Dünger, Substrate und Technik zusammengestellt. Foto: Rainer Schimm/Messe Essen

Konzepte rund um die Pflanze standen auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) 2017 in Essen im Fokus. Das TASPO Team hat sich auch in diesem Jahr für Sie dort umgeschaut – einen Überblick über die Trends, Konzepte und Neuheiten auf der Weltleitmesse des Gartenbaus geben wir in unseren IPM Highlights.