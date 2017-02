BGL: Imagekampagne in neuem Look

Der BGL hat seiner Image- und PR-Kampagne einen neuen, modernen Look verpasst. Fotos: BGL

„Nach über 14 Jahren war es an der Zeit, das Erscheinungsbild der Anzeigen der Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner zu verändern, um auch weiterhin erfolgreich zu bleiben“, so BGL-Präsident August Forster. „Mit dem aktuellen Anzeigenlayout gewährleisten wir, dass die Anzeigen frischer und moderner wirken und weiterhin als Anzeigen der Landschaftsgärtner erkennbar sind.“

Anzeigentexte kürzer und prägnanter

Der BGL setzt dabei auf extra neu fotografierte Gartenmotive und die erfolgreichen Motive der bisherigen Kampagne – mit einem besser erkennbaren Signum der Landschaftsgärtner. Angepasst wurden zudem die Anzeigentexte, die laut BGL jetzt kürzer und prägnanter sind und damit den geänderten Lesegewohnheiten der Zielgruppe entsprechen. Neu sind die vier Icons, die das Leistungsspektrum der Landschaftsgärtner verdeutlichen und die bisherigen Einklinkermotive ersetzen.

„Alle vorgenommenen Veränderungen an den Anzeigen haben wir durch die Gesellschaft für Konsumforschung testen lassen. Das Ergebnis der Marktforschung hat gezeigt, dass das neue Anzeigenlayout bei der Zielgruppe sehr gut ankommt. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir mit dem jetzt eingeleiteten Relaunch auch in den nächsten Jahren die Erfolgsstory der Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner fortführen werden“, so Forster.

Mitgliedsbetriebe können Kampagnen-Motive für eigene Werbung nutzen

Die Mitgliedsbetriebe in den Landesverbänden des BGL erhalten alle Informationen zur neuen Image- und PR-Kampagne, die sie zur eigenen Werbung nutzen können. Die neue, handliche Mappe beinhaltet laut BGL eine Broschüre mit den Gestaltungsrichtlinien und eine Broschüre mit Anregungen zur erfolgreichen Umsetzung der Kampagne sowie eine USB-Karte auf der alle Motive der Kampagne abgespeichert sind.

Ab Februar werden die neuen Anzeigenmotive der Landschaftsgärtner in aufmerksamkeitsstarken Frauen- und Gartentiteln geschaltet.