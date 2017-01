Der neue TASPO GaLaBauReport ist da!

Der aktuelle TASPO GaLaBauReport ist am 27. Januar erschienen. Foto: Haymarket Media

Mehr als 50 Referenten beschäftigen sich im Juni beim Weltkongress Gebäudegrün in Berlin mit Themen rund um Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung. Themenschwerpunkte sind unter anderem nachhaltiges Bauen, städtische Strategien zur Gebäudebegrünung und das Weißbuch Stadtgrün.

Wie entwickelt sich das Substratsegment für den GaLaBau?

Wie sich das Substratsegment für den GaLaBau entwickelt und was der Markt braucht, beantwortet der Bodenspezialist Johannes Prügl in unserem Interview. Außerdem stellen wir einfache Schnelltests vor, die auf der Baustelle Sicherheit geben, wenn sich zum Beispiel nach dem Einbau herausstellt, dass es an Substrat fehlt.

Planvoll und mit Augenmaß – das sind die entscheidenden Stichworte, wenn es um Vegetationsmanagement auf Wegen und Plätzen geht. Zu diesem Thema fand in Braunschweig eine zweitägige Fachtagung des Julius Kühn-Instituts statt, die wir für Sie zusammengefasst haben.

Dies und mehr lesen Sie in der neuen Ausgabe des TASPO GaLaBauReports, die am 27. Januar erschienen ist.