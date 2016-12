Familienbewusste GaLaBau-Betriebe ausgezeichnet

Blattwerk Gartengestaltung: Beruf und Pflege unter einen Hut bringen

Blattwerk Gartengestaltung hat sich nach Ansicht der Juroren insbesondere durch sein Engagement, Beruf und Pflege zu vereinbaren, hervorgetan. Der Betrieb unterstützt seine Mitarbeiter in dieser Hinsicht durch flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Freistellungen und zwei betriebliche Pflegelotsen.

„Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere 24 Mitarbeiter – dadurch haben wir auch ein motiviertes Team“, so Stefan Böhm, Geschäftsführer des ausgezeichneten Unternehmens. Blattwerk Gartengestaltung ist Mitglied im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg und Teil des Netzwerks Gärten.

Gärten von Daiß: „Bei uns kannst du in Rente gehen“

Beides gilt auch für Gärten von Daiß, das zweite „familienbewusste Unternehmen“. „Bei uns kannst du in Rente gehen“ lautet das erklärte Ziel des GaLaBau-Betriebs in Waiblingen mit derzeit 30 Mitarbeitern. „Eine gute Personalpolitik ist uns sehr wichtig – und das in jeder Lebensphase“, so Geschäftsführer Gerd Mayer.

Das Baden-Württemberg-weite Projekt familyNET bewertet regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen nach den von ihnen gebotenen Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinen. Bei der Beurteilung sind unter anderem Kriterien wie Service für Familien, Arbeitszeiten, Gesundheit und Personalentwicklung ausschlaggebend.