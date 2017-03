Girls‘ Day: Mädchen für GaLaBau begeistern

Am bundesweiten Girls‘ Day (27. April) können Mädchen ab der 5. Schulklasse auch in diesem Jahr wieder in typische Männerberufe hineinschnuppern. Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) ruft deshalb seine Mitgliedsbetriebe auf, den Berufsorientierungstag zur gezielten Nachwuchswerbung zu nutzen.