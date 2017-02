Neue BGL-Initiative: Rettet den Vorgarten!

Im ersten Schritt der Initiative geht es dem BGL zunächst darum, „die Motive der Gartenbesitzer von kargen Kiesgärten zu verstehen und Argumente für eine gärtnerisch lebendige Flächennutzung zu sammeln“. Gartenbesitzern will der Verband darauf aufbauend überzeugende Argumente für lebendige Gärten mit Pflanzen an die Hand geben.

BGL gibt repräsentative Marktforschung zum Thema Vorgarten in Auftrag

„Kiesgärten sind weit verbreitet und doch gab es dazu bislang keine systematische Informationspolitik, geschweige denn daraus eine mit zuverlässigen Daten abgeleitete Strategie für den grünen Vorgarten. Wir haben deshalb aktuell eine repräsentative Marktforschung bei der GfK beauftragt und sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir voraussichtlich im März 2017 auf dem Tisch haben werden“, erläutert BGL-Präsident August Forster.

Als weiteres Ziel möchte der Verband den Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieben gute Gründe liefern, mit denen sie eventuellen Kundenwünschen nach Kies- und Schottergärten entgegentreten können. Einer dieser Gründe ist dabei nicht neu: Als „Visitenkarte des Hauses“ vermittelt der Vorgarten einen Eindruck von seinen Besitzern – und der ist im Idealfall einladend, abwechslungsreich und freundlich“.

In Zeiten des Klimawandels erfüllt der Vorgarten aber noch andere Aufgaben und kann etwa Spiel-, Naturerfahrungs- und Lebensraum für Kinder, Tiere und Pflanzen sein. „Ich möchte die Gartenbesitzer ermuntern, mit ihren Vorgärten so viel wie möglich lebendiges Grün in die Städte zu bringen und so einen Beitrag zum eigenen Wohlgefühl und zum guten Klima zu leisten“, so Forster.

Facebook-Seite zur Initiative „Rettet den Vorgarten“ gestartet

Zur Initiative „Rettet den Vorgarten“ hat der BGL bereits im Januar eine begleitende Facebook-Seite gestartet, auf der sich Landschaftsgärtner und Landschaftsarchitekten, aber auch Produktionsgärtner aus Staudenbetrieben und Baumschulen sowie Gartenbesitzer austauschen können. Zudem sind Fotos von gelungenen und weniger gelungenen Vorgärten sowie Statements zu den gezeigten Beispielen oder allgemein zum Thema Vorgarten zu finden.

Mit dem Thema Vorgarten wird sich in diesem Jahr darüber hinaus der bereits zum siebten Mal vom BGL ausgerichtete Garten-Gipfel beschäftigen. Eine Philosophin und ein Raumpsychologe werden aus ihrer professionellen Sicht zum Thema referieren.