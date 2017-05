Am komfortabelsten lässt sich bei Obi.de bestellen

123,25 von 150 möglichen Punkte erreichte Obi.de in einer Studie des EHI Retail Institutes. Screenshot: Verena Groß

Der Internet-Einkauf muss benutzerfreundlich sein. Eine neue Studie des EHI Retail Institute in Köln hat ermittelt, wie es um die Suchfunktion, den Bestellvorgang und auch dem Wechsel zwischen den Kanälen in den Shops großen Bau- und Heimwerkermärkte bestellt ist. Das Ergebnis: Bei Obi.de ist der Online-Einkauf am komfortabelsten, dicht gefolgt von Hornbach.de.